Минстрой РФ может заморозить индексацию тарифов на ЖКХ

Безработица и уменьшение доходов населения в условиях пандемии отражается на сфере ЖКХ в части увеличения случаев несвоевременной оплаты за коммунальные услуги. В связи с этим депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года.

Минстрой России рассматривает данную инициативу. Об этом сегодня сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на онлайн-конференции «ЖКХ в условиях пандемии — вызовы и решения».