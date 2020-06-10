Минстрой РФ может заморозить индексацию тарифов на ЖКХ
Ведомство сейчас рассматривает возможность введения такого временного запрета.
Безработица и уменьшение доходов населения в условиях пандемии отражается на сфере ЖКХ в части увеличения случаев несвоевременной оплаты за коммунальные услуги. В связи с этим депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года.
Минстрой России рассматривает данную инициативу. Об этом сегодня сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на онлайн-конференции «ЖКХ в условиях пандемии — вызовы и решения».
– Есть на сегодняшний день инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование жилищно-коммунальным хозяйством, чтобы не наращивать платежи населения, — сказал министр.
Принимая решение, ведомство будет учитывать множество факторов. В частности, если индексацию отменят, то сфера ЖКХ может лишиться более 300 млрд рублей только за воду и тепло.
– Нам нужно находить способы, как эту ситуацию решить и как из неё выходить, — добавил Якушев.
В 2019 году индексация тарифов была двухэтапной в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%. С 1 января 2019 года тарифы увеличились на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%.