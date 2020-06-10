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Минстрой РФ может заморозить индексацию тарифов на ЖКХ

Минстрой РФ может заморозить индексацию тарифов на ЖКХ

Ведомство сейчас рассматривает возможность введения такого временного запрета.

Безработица и уменьшение доходов населения в условиях пандемии отражается на сфере ЖКХ в части увеличения случаев несвоевременной оплаты за коммунальные услуги. В связи с этим депутат Госдумы Иван Сухарев обратился в правительство с предложением оставить индексы изменения платы за услуги ЖКХ во втором полугодии 2020-го на уровне 2019 года. 

Минстрой России рассматривает данную инициативу. Об этом сегодня сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на онлайн-конференции «ЖКХ в условиях пандемии — вызовы и решения».

– Есть на сегодняшний день инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование жилищно-коммунальным хозяйством, чтобы не наращивать платежи населения, — сказал министр.

Принимая решение, ведомство будет учитывать множество факторов.  В частности, если индексацию отменят, то сфера ЖКХ может лишиться более 300 млрд рублей только за воду и тепло.

– Нам нужно находить способы, как эту ситуацию решить и как из неё выходить, — добавил Якушев.

Отметим, согласно Жилищному кодексу, правительство регулирует предельный рост платы граждан за коммунальные услуги. С 2013 года коммунальные тарифы в России по постановлению правительства индексируются раз в год с 1 июля для того, чтобы сдерживать инфляцию.

В 2019 году индексация тарифов была двухэтапной в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%. С 1 января 2019 года тарифы увеличились на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%.

 

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:41 +1
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