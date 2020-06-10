Холодное водоснабжение в Привокзальном районе Тулы полностью восстановлено

Для этого специалистам понадобилось трое суток.

Как сообщает городская администрация, спустя трое суток в Привокзальном районе Тулы полностью восстановлено холодное водоснабжение. Утром 10 июня аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе были завершены.

Напомним, коммунальная авария произошла еще 7 июня. На ул. Ликбеза, 3 произошло повреждение канализационного коллектора диаметром 500 мм. В процессе производства работ был обнаружен дополнительный аварийный участок. Специалисты «Тулагорводоканала» выявили полное разрушение смежных секций канализационного коллектора.

Было принято решение о строительстве байпасной линии протяженностью 48 погонных метров, а также временной перекачивающей насосной линии для резервирования байпаса.

Отметим, что жителям Привокзального района всё это время раздавали техническую и питьевую воду.