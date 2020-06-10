новости
новости
Регистрация
Холодное водоснабжение в Привокзальном районе Тулы полностью восстановлено

Холодное водоснабжение в Привокзальном районе Тулы полностью восстановлено

Для этого специалистам понадобилось трое суток.

Как сообщает городская администрация, спустя трое суток в Привокзальном районе Тулы полностью восстановлено холодное водоснабжение. Утром 10 июня аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе были завершены.

Напомним, коммунальная авария произошла еще 7 июня. На ул. Ликбеза, 3 произошло повреждение канализационного коллектора диаметром 500 мм. В процессе производства работ был обнаружен дополнительный аварийный участок. Специалисты «Тулагорводоканала» выявили полное разрушение смежных секций канализационного коллектора.

Было принято решение о строительстве байпасной линии протяженностью 48 погонных метров, а также временной перекачивающей насосной линии для резервирования байпаса.

Отметим, что жителям Привокзального района всё это время раздавали техническую и питьевую воду.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:39 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коммунальная аварияремонт коллекторавосстановление водоснабжение

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В каких городах и селах Тульской области есть COVID-19: карта на 10 июня
В каких городах и селах Тульской области есть COVID-19: карта на 10 июня
Зоны отдыха закрыты. Где сейчас разрешено гулять тулякам?
Зоны отдыха закрыты. Где сейчас разрешено гулять тулякам?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.