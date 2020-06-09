Фото пресс-службы администрации Тулы.
Авария на коллекторе в Привокзальном районе: жителям дополнительно раздадут воду и маски
Администрация города просит туляков соблюдать социальную дистанцию.
В Привокзальном районе Тулы продолжаются аварийно-восстановительные работы на 2-м участке напорного канализационного коллектора диаметром 500 мм по ул. Ликбеза, 3.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, специалисты заменили один аварийный участок, продолжаются работы на втором.
Одновременно с этим устанавливают перекачивающую станцию канализационных стоков.
Организована временная схема подачи водоснабжения в городскую больницу № 10.
Продолжается бесплатная раздача питьевой воды в четырех пунктах ООО «Ключ Здоровья» по адресам: 18-й проезд, 91, ул. Кабакова, 79, ул. М. Жукова, 14, Одоевское шоссе, 30. Она продлится до 21.00 9 июня.
Также раздача технической воды будет осуществляться до 22.00 по адресам: ул. Кабакова, 79, Одоевское шоссе, 98-а, ул. 6-й Полюсный проезд, 19, Одоевское шоссе, 30.
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев поручил увеличить количество точек раздачи воды. Техническую воду начали раздавать с 16.30 по ул. Маршала Жукова, 6, ул. Полюсной, 66-а и ул. Кабакова, 79.
Получить питьевую воду также можно на ул. Кабакова, 79.
На всех точках раздачи воды бесплатно предоставляются защитные маски. Администрация города просит жителей соблюдать социальную дистанцию.
Напомним, в Привокзальном районе уже третьи сутки нет воды.
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