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Авария на коллекторе в Привокзальном районе: жителям дополнительно раздадут воду и маски
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Авария на коллекторе в Привокзальном районе: жителям дополнительно раздадут воду и маски

Администрация города просит туляков соблюдать социальную дистанцию.

В Привокзальном районе Тулы продолжаются аварийно-восстановительные работы на 2-м участке напорного канализационного коллектора диаметром 500 мм по ул. Ликбеза, 3.
 
Как сообщает пресс-служба городской администрации, специалисты заменили один аварийный участок, продолжаются работы на втором.
Одновременно с этим устанавливают перекачивающую станцию канализационных стоков.
 
Сотрудники АО «Тулагорводоканал» смонтировали один из двух временных трубопроводов (байпасов) для временной перекачки стоков. Ведется работа по монтажу второго байпаса.
 
 
Организована временная схема подачи водоснабжения в городскую больницу № 10.
 
Продолжается бесплатная раздача питьевой воды в четырех пунктах ООО «Ключ Здоровья» по адресам: 18-й проезд, 91, ул. Кабакова, 79, ул. М. Жукова, 14, Одоевское шоссе, 30. Она продлится до 21.00 9 июня.
 
Также раздача технической воды будет осуществляться до 22.00 по адресам: ул. Кабакова, 79, Одоевское шоссе, 98-а, ул. 6-й Полюсный проезд, 19, Одоевское шоссе, 30.
 
Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев поручил увеличить количество точек раздачи воды. Техническую воду начали раздавать с 16.30 по ул. Маршала Жукова, 6, ул. Полюсной, 66-а и ул. Кабакова, 79.
 
Получить питьевую воду также можно на ул. Кабакова, 79.
На всех точках раздачи воды бесплатно предоставляются защитные маски. Администрация города просит жителей соблюдать социальную дистанцию.
 
Напомним, в Привокзальном районе уже третьи сутки нет воды.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:26 −3
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