Детский сад в кронах: на Куликовом поле серые цапли выводят птенцов
За два года численность самых крупных птиц, обитающих на территории музея-заповедника, увеличилась более чем в два раза.
Удивительные кадры удалось получить ученым музея-заповедника «Куликово поле». Специалисты отдела научно-исследовательских дисциплин застали на гнездах колонию серых цапель, высиживающих потомство и уже кормящих птенцов.
Цапли облюбовали один из редких лесных участков с вековыми дубами. Серая цапля – представитель отряда аистообразных. Ее высота может достигать одного метра, а размах крыльев – двух. При этом цапля относительно легкая птица – средний вес составляет всего два килограмма.
Крупная колония серых цапель была обнаружена на территории музея-заповедника «Куликово поле» два года назад и стала четвертой в Тульской области. Тогда в ней было 22 жилых гнезда. Этой весной специалисты насчитали больше 50. В некоторых гнёздах ещё лежат яйца, в кое-где уже подрастают птенцы.