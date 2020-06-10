новости
новости
Регистрация
Детский сад в кронах: на Куликовом поле серые цапли выводят птенцов
Фото: пресс-служба музея-заповедника "Куликово поле"

Детский сад в кронах: на Куликовом поле серые цапли выводят птенцов

За два года численность самых крупных птиц, обитающих на территории музея-заповедника, увеличилась более чем в два раза.

Удивительные кадры удалось получить ученым музея-заповедника «Куликово поле». Специалисты отдела научно-исследовательских дисциплин застали на гнездах колонию серых цапель, высиживающих потомство и уже кормящих птенцов.

Цапли облюбовали один из редких лесных участков с вековыми дубами. Серая цапля – представитель отряда аистообразных. Ее высота может достигать одного метра, а размах крыльев – двух. При этом цапля относительно легкая птица – средний вес составляет всего два килограмма.

Крупная колония серых цапель была обнаружена на территории музея-заповедника «Куликово поле» два года назад и стала четвертой в Тульской области. Тогда в ней было 22 жилых гнезда. Этой весной специалисты насчитали больше 50. В некоторых гнёздах ещё лежат яйца, в кое-где уже подрастают птенцы.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 20:38 0
Другие статьи по темам
Событие
музей-заповедник Куликово Полецапли на Куликовом полептенцысерые цапли
Место
Тульская областьКуликово поле

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как тулякам не перегреться в жару: рекомендации Роспотребнадзора
Как тулякам не перегреться в жару: рекомендации Роспотребнадзора
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.