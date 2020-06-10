Военные строители закончат возведение мостов в Тульской области до 1 июля

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Мост в деревне Завалово Одоевского района восстанавливается в ходе тактических учений Министерства обороны РФ. В этом году военные смонтируют в регионе пять мостов – в Одоевском, Кимовском, Заокском, Чернском и Белевском районах.

Такие учения проходят в регионе уже третий год подряд. Военные возвели уже девять мостовых сооружений. В Одоевском районе военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа начали работать 28 мая. Уже вбиты опоры, ведется укладка пролетов. Параллельно демонтируется старый аварийный мост.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника, работы идут с опережением графика. Дополнительно к каждому новому мосту будут подведены подъездные пути и восстановлены дороги. Строительство пяти новых мостов планируется завершить до 1 июля.