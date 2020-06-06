Странная смерть в Новомосковской больнице: следователи допрашивают медиков

5 июня в соцсетях стали появляться сообщения о происшествии в Новомосковской горбольнице: там при странных обстоятельствах умер 43-летний Константин К. Об этом написали его родственники от имени брата погибшего.

Приводим сообщение [мы изъяли персональные данные погибшего]:

«Вчера я похоронил единственного родного младшего брата. Не хочу обобщать всех медиков, есть действительно гениальные люди, взять хотя бы тех, кто 14 апреля 2019 года в Москве в клинике им. Бакуева сделали ему операцию на открытом сердце, после которой он быстро стал восстанавливаться. Больше года он чувствовал себя хорошо, вышел на работу, стал вести активный образ жизни.

Однако, 25 мая 2020 года он почувствовал себя плохо, артериальное давление упало до показателей 60/40, температура поднялась до 39°C. Костя позвонил маме и рассказал о своем состоянии, она посоветовала ему вызвать скорую, но он постарался перевести все в шутку и сказал, что все само пройдет. На следующий день, 26 мая, в его день рождения, Косте стало хуже, но он и в этот день не стал никого беспокоить. Такое самочувствие у него продолжалось до 30 мая, когда ему стало действительно плохо. В этот день он позвонил маме и сказал, что ему стало гораздо хуже, предположил, что опять начались проблемы с сердцем и на этот раз попросил вызвать ему скорую.

Мама вызвала такси и приехала к нему. Увидев плохое самочувствие сына, она решила действовать незамедлительно и, не дожидаясь приезда скорой помощи, решила сама отвезти его в больницу на такси.

Они приехали в приемное отделение городской больницы г. Новомосковск около 9 часов утра. Выслушав жалобы Кости на плохое самочувствие и изучив сопроводительные документы с прошлой операции, которые мама взяла с собой, мед. работники сняли всю одежду с брата и повезли его на рентген в сопровождении матери.

Примерно через 15 минут, после прохождения рентгена, пришли мед. работники с готовым снимком и сообщили, что изменений в легких нет. Костю забрали и без одежды повезли в реанимацию кардиологического отделения. Маме отдали вещи и сказали, что она может ехать домой. По приезду домой, она вспомнила, что не оставила никаких контактов для связи и позвонила в кардиологическое отделение городской больницы г. Новомосковск.

Трубку взяли сразу и пояснили, что Костя в тяжелом состоянии, но дышит сам. Мама оставила свой номер для обратной связи. Вечером этого же дня, около 18.00, ей позвонили из больницы и в грубом, приказном тоне сказали, чтобы она срочно собирала вещи брата и приезжала в больницу, т.к. его переводят в больницу г. Тула с подозрением на коронавирус.

На вопрос мамы, как они так быстро поставили диагноз, ей ответили, что Косте сделали КТ. Она решила уточнить, какой процент легких поражен, на что ей ответили, что поражения как такового нет, но есть подозрение. Мама поехала в больницу.

Там ее встретили и сказали, чтобы она оставила вещи сына и ехала домой, т.к. скорая помощь приедет не скоро, возможно через 3 часа. Она сказала, что все равно дождется пока ее сына вывезут из отделения для передачи в машину скорой.

Дальше начали происходить странные вещи. Маму всячески пытались выгнать из больницы под разными предлогами, „гоняли“ ее по приемному покою туда-сюда, но она не собиралась покидать больницу до тех пор, пока не увидит состояние своего сына. Спустя какое-то время, врачи были вынуждены на перевозке вывести Костю из кардиологического отделения для транспортировки в больницу г. Тула на машине скорой помощи.

Когда мама увидела сына на каталке в приемном покое, она не просто ужаснулась, она была в шоке!!!

Костя сидел в полуобморочном состоянии, избитый, все тело было в ссадинах и царапинах, на правой стороне лица была огромная черная гематома, от которой заплыл весь глаз, голова распухла, на плече правой руки также была огромная гематома, ноги и руки были исцарапаны, на лице была натянута маска, которую Костя попытался снять или хотя бы отодвинуть, чтобы показать матери свое лицо. Ничего сказать при этом он не смог.

Его попытки снять маску были тут же пресечены работниками больницы, которые начали бить его по рукам и кричать, чтобы он не трогал маску.

Мама была шокирована еще больше и спросила мед. персонал, что вы с ним сделали, на что получила ответ от одного из работников больницы: „Он с нами воевал“.

Она сказала, что он действительно воевал, только в Чечне, но точно не с вами и не с женщинами!

Тут хотел бы немного пояснить, хотя для тех, кто знал моего брата, это не является секретом. Костя действительно был на войне, воевал в первую Чеченскую компанию в разведывательной роте, которую называли Бешеная развед.рота под командованием Алексея Ефентьева с позывным „Гюрза“. Несмотря на пройденную войну, все знали Константина как очень доброго и отзывчивого человека, который был абсолютно не конфликтным. Многие даже не догадывались о его боевом прошлом и если узнавали об этом, для них это было огромным сюрпризом.

Итак, продолжим о главном. Костю едва живого погрузили в машину скорой помощи и отправили в больницу г. Тула. На все вопросы матери в какую именно больницу, где его искать, куда звонить, чтобы узнавать о его состоянии, ответов не последовало. Произошло это примерно в 20:00, т. е. через 2 часа после приезда мамы в больницу. Напомню, весь этот ужас произошел 30 мая 2020 года. На следующий день, 31 мая 2020 года, примерно в 11 часов утра, нам сообщили, что Костя скончался в областной больнице г. Тула от черепно-мозговой травмы.

Вот так, человек, прошедший ужасы первой Чеченской компании, один из первых вошедших в г. Грозный, был жестоко избит в городской больнице г. Новомосковск, куда обратился за медицинской помощью. Если бы мама не дождалась сына в приемном отделении при его транспортировке на каталке в машину скорой помощи, все это могло бы сойти с рук этим нелюдям, не знаю как назвать их иначе. Все произошедшее вполне могло бы втихаря „замяться“ и никто бы об этом даже не узнал.

Работники больницы пытались быстро отвезти моего брата в областную больницу г. Тулы с подозрением на COVID-19, хотя никаких анализов сделано не было, а было лишь непонятное, ничем не аргументированное подозрение на коронавирусную инфекцию при чистых легких, подтвержденных рентгеном. Несмотря на все это, Костю все же хотели молча отправить в ужасающем состоянии в инфекционное отделение больницы г. Тула, из которого тела всех умерших пациентов выдают в закрытых гробах с диагнозом COVID-19, зачастую даже не подтвержденных необходимыми анализами и тестами. Благодаря тому, что мама не подверглась настойчивым просьбам мед. персонала покинуть больницу и, несмотря ни на что, дождалась сына, она увидела весь этот ужас собственными глазами.

На следующий день, мы с ней поехали в УМВД Тульской области и прокуратуру Тульской области и подали заявления о возбуждении уголовного дела в связи со смертью Константина.

Достаточно быстро было сделано вскрытие тела судебными медицинскими экспертами.

В официальном заключении обозначено, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, нанесенной тупым предметом неопределенной формы, вследствие чего наступил отек головного мозга, повлекший за собой смерть. Вот так жестокое избиение человека, почувствовавшего недомогание и обратившегося за помощью, привело к его смерти. И все это могло быть закопано в земле в закрытом гробу под прикрытием коронавирусной инфекции COVID-19».

Что известно по делу на данный момент

По информации Myslo, сначала материалы дела находились в местной полиции и предварительное разбирательство по данному случаю проводили полицейские. Затем к делу подключились следователи.

Уголовное дело по факту смерти человека уже возбуждено. Сейчас по делу проводятся следственные действия. Известно, что со вчерашнего дня идут допросы свидетелей: родственников погибшего, сотрудников больницы.

По некоторым данным, у погибшего были проблемы с запрещенными веществами. В анализах, полученных после его смерти, были найдены наркотики. Однако эта информация пока официально не подтверждена. Кроме того, помимо проблем с сердцем и других сопутствующих заболеваний, был подтвержден анализ на коронавирусную инфекцию.

Предварительно известно, что смерть Константина К. наступила в результате черепно-мозговой травмы. На лице погибшего зафиксированы гематомы.

Как сообщил Myslo информированный источник, эксперты пока не сделали окончательного вывода о точной причине смерти. Такие повреждения человек мог получить и в результате избиения, и из-за падения. Заключение экспертов будет готово лишь в начале следующей недели.

Есть несколько предварительных версий произошедшего. В частности, рассматривается версия о том, что пациент повел себя неадекватно, и его пытались усмирить санитары больницы. То ли «перестарались», то ли в ходе борьбы потерпевший сам упал и получил травмы — в этом придется разбираться следствию.

На момент публикации материала конкретного подозреваемого по делу пока нет.

Но, возможно, уже в ближайшие дни все станет ясно.

Что говорят в следственном комитете

Myslo обратился в СУ СК РФ по Тульской области с просьбой прокомментировать ход расследования.

- По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящее время по делу проводятся весь комплекс необходимый следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дела. Расследование уголовного дела продолжается.