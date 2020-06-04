Почтальоны доставят жителям Тульской области пенсии и пособия на дом

Жители Тульской области могут также оставить заявку на доставку масок и товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи.

В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки УФПС Тульской области делает всё, чтобы жители региона могли оставаться дома. В июне почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на дом согласно графику.

При возникновении вопросов можно позвонить по единому номеру справочной службы «Почты России» в Тульской области +7 (929) 072-02-02 или в отделение почтовой связи, чтобы вопрос был оперативно решен в индивидуальном порядке.

Жители Тульской области могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи и масок. Чтобы воспользоваться данной услугой, достаточно обратиться к почтальону, по телефону в отделение почтовой связи или по номеру телефона справочной службы «Почты России» Тульской области 8 (929) 072-02-02.

Также через почтальонов, имеющих мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ), можно произвести оплату коммунальных услуг, связи, а также воспользоваться услугами «Почты России», например, оформить подписку на периодические издания. Этот сервис прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: приём платежей происходит в режиме реального времени, и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

Отметим, что «Почта России» предпринимает необходимые меры, чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность клиентов. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты.