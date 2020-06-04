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В Туле участковый составил административный протокол на покойника
Фото из архива Myslo.

В Туле участковый составил административный протокол на покойника

Полицейский хотел повысить показатели работы, но... перестарался.

В Туле следователи СУСК РФ завели уголовное дело на участкового полиции по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств).

По предварительным данным, 29 апреля 2019 года участковый из ОП «Зареченский» УМВД России по г. Туле, желая повысить показатели работы, составил административный протокол на умершего в начале апреля мужчину.

- Тем самым он сфальсифицировал доказательство по делу об административном правонарушении. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится весь комплекс следственных действий, — сообщили Myslo в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Сообщается, что подозреваемый признал вину. Все обстоятельства выясняются.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:24 +2
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