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В июне жители Тульской области смогут обратиться к членам Общественной палаты

В июне жители Тульской области смогут обратиться к членам Общественной палаты

Обращения граждан будут рассматриваться в дистанционном режиме и по предварительной записи.

Утверждён график работы приёмной Общественной палаты Тульской области на июнь. Личные приёмы пройдут в дистанционном режиме, с 10.00 до 12.00.

  • 3 июня приём будет вести представитель комиссии по экологии и охране окружающей среды Екатерина Олейник.
  • 12 июня обращения туляков рассмотрит член комиссии по ЖКХ, строительству, дорогам и транспорту Ярослав Муравский.
  • 17 июня приём будет вести представитель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Ришат Давыдов.
  • 26 июня обращения жителей региона рассмотрит председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина.

Запись на прием проводится по электронной почте: opto@tularegion.ru

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:38 +1
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