В июне жители Тульской области смогут обратиться к членам Общественной палаты

Обращения граждан будут рассматриваться в дистанционном режиме и по предварительной записи.

Запись на прием проводится по электронной почте: opto@tularegion.ru

Утверждён график работы приёмной Общественной палаты Тульской области на июнь. Личные приёмы пройдут в дистанционном режиме, с 10.00 до 12.00.