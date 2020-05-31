В июне жители Тульской области смогут обратиться к членам Общественной палаты
Обращения граждан будут рассматриваться в дистанционном режиме и по предварительной записи.
Утверждён график работы приёмной Общественной палаты Тульской области на июнь. Личные приёмы пройдут в дистанционном режиме, с 10.00 до 12.00.
- 3 июня приём будет вести представитель комиссии по экологии и охране окружающей среды Екатерина Олейник.
- 12 июня обращения туляков рассмотрит член комиссии по ЖКХ, строительству, дорогам и транспорту Ярослав Муравский.
- 17 июня приём будет вести представитель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Ришат Давыдов.
- 26 июня обращения жителей региона рассмотрит председатель Общественной палаты Тульской области Галина Фомина.
Запись на прием проводится по электронной почте: opto@tularegion.ru
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