Переносы июньских концертов в Тульской области: обновленная информация
Ограничения на проведение мероприятий продолжают действовать, а это значит, что наша жизнь снова откладывается, как минимум культурная.
Часть событий идет без точных дат переноса.
Режим работы Городского концертного зала:
- Спектакль «Не в свои сани не садись» переносится на 13 ноября.
- Концерт Алексея Брянцева переносится на 4 сентября.
Режим работы Тульской филармонии:
- Концерт российского квартета саксофонистов переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
Режим работы Backstage:
- Концерт «Чёрный обелиск» и гр. ARDA на переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
- Концерт Доры на переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
Режим работы Concert Hall:
- Концерт Мари Краймбрери переносится на 18 сентября.
- Концерт Остапа Альтмана отменен.
- Концерт «Касты» переносится на 29 ноября.
- Концерт группы «Ундервуд» переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
- Концерт Lumen переносится на 28 ноября.
- Концерт «Пилота» переносится на переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.
«Типография» и «Октава» продолжают вести онлайн-трансляции различных мероприятий.
Тульский экзотариум так же проводит онлайн-экскурсии.
Театр юного зрителя и тульский театр «Эрмитаж» ведут онлайн-трансляции спектаклей.
Музей-заповедник «Куликово поле» перешел в онлайн-формат.
Музыкальный фестиваль «Дикая мята» переносится либо на 14−16 августа 2020 года, либо на июнь 2021 года. Точная дата появится позднее.
Если вы приобрели билеты на вышеобозначенные мероприятия, а неопределённость дат не устраивает, то для возврата денежных средств необходимо обратиться в офис «Слободы». При себе иметь паспорт и билет.