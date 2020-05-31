Переносы июньских концертов в Тульской области: обновленная информация

Ограничения на проведение мероприятий продолжают действовать, а это значит, что наша жизнь снова откладывается, как минимум культурная.

Часть событий идет без точных дат переноса.

Режим работы Городского концертного зала:

Спектакль «Не в свои сани не садись» переносится на 13 ноября .

переносится на Концерт Алексея Брянцева переносится на 4 сентября.

Режим работы Тульской филармонии:

Концерт российского квартета саксофонистов переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.

Режим работы Backstage:

Концерт «Чёрный обелиск» и гр. ARDA на переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.

на переносится на Точная информация о дате появится позднее. Концерт Доры на переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.

Режим работы Concert Hall:

Концерт Мари Краймбрери переносится на 18 сентября .

переносится на . Концерт Остапа Альтмана отменен.

отменен. Концерт «Касты» переносится на 29 ноября .

переносится на . Концерт группы «Ундервуд» переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.

переносится на Точная информация о дате появится позднее. Концерт Lumen переносится на 28 ноября .

переносится на . Концерт «Пилота» переносится на переносится на другую дату. Точная информация о дате появится позднее.

«Типография» и «Октава» продолжают вести онлайн-трансляции различных мероприятий.

Тульский экзотариум так же проводит онлайн-экскурсии.

Театр юного зрителя и тульский театр «Эрмитаж» ведут онлайн-трансляции спектаклей.

Музей-заповедник «Куликово поле» перешел в онлайн-формат.

Музыкальный фестиваль «Дикая мята» переносится либо на 14−16 августа 2020 года, либо на июнь 2021 года. Точная дата появится позднее.

MYSLO Если вы приобрели билеты на вышеобозначенные мероприятия, а неопределённость дат не устраивает, то для возврата денежных средств необходимо обратиться в офис «Слободы». При себе иметь паспорт и билет.

Напоминаем наш адрес: пр. Ленина 116, офис газеты «Слобода», обед с 12.00 до 13.00. Онлайн возвраты временно не оформляются.

По всем остальным вопросам обращайтесь по тел. 57−07−07 (доб. 216).