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С 1 июня в Тульской области отменят особый противопожарный режим
Фото из архива MySlo

С 1 июня в Тульской области отменят особый противопожарный режим

Он действовал на территории региона на протяжении двух месяцев.

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, подписал постановление, согласно которому в регионе с 9.00 1 июня будет снят особый противопожарный режим.

Он был введён в области с 1 апреля для предотвращения масштабного пала травы и профилактики пожаров. А вот так сотрудники МЧС и Росгвардии выявляли нарушителей в лесопарковых зонах.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:24 0
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