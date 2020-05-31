С 1 июня в Тульской области отменят особый противопожарный режим

Фото из архива MySlo

Он действовал на территории региона на протяжении двух месяцев.

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Валерий Шерин, подписал постановление, согласно которому в регионе с 9.00 1 июня будет снят особый противопожарный режим.

Он был введён в области с 1 апреля для предотвращения масштабного пала травы и профилактики пожаров. А вот так сотрудники МЧС и Росгвардии выявляли нарушителей в лесопарковых зонах.