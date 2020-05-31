Распространение коронавируса в Тульской области: данные на 31 мая
Число пациентов с COVID-19 в регионе увеличилось до 3855 человек.
За последние сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 104 жителей Тульской области. 24 человека успешно победили болезнь.
Общая статистика по Тульской области на 31 мая выглядит так: число заболевших – 3855, число выздоровевших – 1803. 36 пациентов скончались. Представляем детальную картину по муниципалитетам.
Напомним, подробную карту распространения коронавируса с детализацией адресов можно найти здесь.
сегодня, в 10:42, 45 6316 1
вчера, в 13:24, 24 17812 2
вчера, в 10:36, 177 19218 -2
29 мая, в 18:14, 76 15580 4
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