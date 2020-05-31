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Распространение коронавируса в Тульской области: данные на 31 мая

Распространение коронавируса в Тульской области: данные на 31 мая

Число пациентов с COVID-19 в регионе увеличилось до 3855 человек.

За последние сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 104 жителей Тульской области. 24 человека успешно победили болезнь.

Общая статистика по Тульской области на 31 мая выглядит так: число заболевших – 3855, число выздоровевших – 1803. 36 пациентов скончались. Представляем детальную картину по муниципалитетам.

Напомним, подробную карту распространения коронавируса с детализацией адресов можно найти здесь.

Сюжет: Коронавирус
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