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Погода в Туле 1 июня: дождь и небольшое похолодание
Фото из архива Myslo.

Погода в Туле 1 июня: дождь и небольшое похолодание

Синоптики обещают умеренный, местами порывистый ветер и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый день лета в регионе ожидается облачность и дождь (до 11 мм за сутки), местами гроза.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +8 до +13 градусов, днём – от +13 до +18. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +6
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