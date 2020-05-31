Погода в Туле 1 июня: дождь и небольшое похолодание

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первый день лета в регионе ожидается облачность и дождь (до 11 мм за сутки), местами гроза.

Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +8 до +13 градусов, днём – от +13 до +18. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.