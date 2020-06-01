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«Куликово поле» получило награду «Интермузея»
Фото Романа Солопова.

«Куликово поле» получило награду «Интермузея»

Видеопроект «Исторические рассказы» отмечен специальным призом фестиваля.

Новый проект Государственного музея-заповедника «Куликово поле» удостоен диплома конкурсной программы фестиваля «Интермузей-2020» «Исторические рассказы»: за разработку и осуществление действенной модели продвижения исторически достоверного знания в бескрайнем информационном пространстве Интернета» — с такой формулировкой о награде объявили во время закрытия фестиваля 29 мая.

Впервые за свою более чем двадцатилетнюю историю главный музейный форум провели в режиме онлайн. Он собрал рекордное количество участников виртуальной экспозиции. 395 интерактивных проекта представлены на сайте фестиваля. Среди них и стенд Государственного музея-заповедника «Куликово поле»: imuseum.ru/s104/. Он рассказывает о выставках и научно-просветительской работе, событийных мероприятиях, приуроченных к масштабным юбилеям страны — 640 годовщине Куликовской битвы, 500-летию Тульского кремля и строительства Засечной черты, 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно, организаторы фестиваля составили насыщенную деловую программу с вебинарами специалистов по основным направлениям деятельности музеев. В рамках конкурсной программы жюри рассмотрели порядка 120 заявок в четырех номинациях. Почти половина из них — в разделе «Образовательно-просветительская деятельность». И именно в этой номинации музей-заповедник «Куликово поле» получил специальный приз.

«Исторические рассказы» — видеопроект, в котором историки и археологи доступным языком, опираясь на достижения современной науки, рассказывают о Мамаевом побоище и средневековой истории Руси и Орды. Видео транслируется на страницах и каналах музея-заповедника в Instagram, ВКонтакте, Facebook, YouTube, Одноклассники, Яндекс. Дзен, Twitter и Телеграм.

Проект начал работу в 2019 году накануне годовщины Куликовской битвы. В 2020-м к 640-летию сражения он вышел за пределы музейного пространства и одной темы. Его поддержали тульские средства массовой информации. И с первых недель марта в эфирах телеканала «Россия-24 — Тула» и «Радио России — Тула», а также в блоге портала «Myslo» звучат ответы на самые частые вопросы о Куликовской битве. Впереди — сюжеты к 500-летию строительства Тульского кремля и создания Засечной черты.

Вопросы задавали любители отечественной истории в социальных сетях музея-заповедника и посетители экспозиций. Первые выпуски исторических рассказов, посвященных Куликовской битве, побили рекорды по просмотрам видеоконтента музея. В период самоизоляции проект стал еще более актуальным и получил отклик у аудитории, оторванной от музейных экспозиций и Поля битвы.

Директор музея-заповедника «Куликово поле» Владимир Гриценко:

Владимир Гриценко

– Нам хотелось, чтобы в преддверии большого юбилея Куликовской битвы, 500-летия Тульского кремля у каждого человека, независимо, связан ли он с гуманитарной сферой, с историей, с музеями, была возможность узнать что-то для себя новое, открыть неизведанные исторические тайны. Мы посчитали, что очень важно, чтобы голос профессионала, кто занимается историей и археологией, был услышан и в первую очередь жителями родной Тульской области.

Заместитель директора, кандидат исторических наук Андрей Наумов:

Андрей Наумов

– Проект «Исторические рассказы» родился в среде сотрудников музея-заповедника «Куликово поле» как вполне естественное желание донести до широкой аудитории россиян знания о великом сражении Средневековья. Было ли вообще сражение, где находится поле битвы, что найдено на Куликовом поле — эти вопросы постоянно муссируются в социальных сетях, и нам хотелось донести до людей современную точку зрения, которая основана и на исторических источниках, и на результатах исследований поля битвы. «Исторические рассказы» являются продолжением научно-образовательной деятельности музея.

 

 

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