В Тульской области за сутки выявили 107 случаев коронавируса

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы. За всё время коронавирусную инфекцию подхватили 3751 житель региона.

106 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 8 212 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.