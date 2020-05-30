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В Тульской области за сутки выявили 107 случаев коронавируса

В Тульской области за сутки выявили 107 случаев коронавируса

Об этом сообщает оперативный штаб.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы. За всё время коронавирусную инфекцию подхватили 3751 житель региона.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.

Сюжет: Коронавирус
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