В Тульской области за сутки выявили 107 случаев коронавируса
Об этом сообщает оперативный штаб.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 107 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы. За всё время коронавирусную инфекцию подхватили 3751 житель региона.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.
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