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Тишина, солнце и бесконечный простор: 70 красивых фото с родины слонов – Одоевского района
В Одоевском районе все красиво, даже деревья растут в форме сердечек!

Тишина, солнце и бесконечный простор: 70 красивых фото с родины слонов – Одоевского района

Бескрайний просторы зелени в лучах искрящегося майского солнца и изгибы рельефа, уводящие взгляд далеко за горизонт – неописуемая красота.

Одоевские просторы хочется наблюдать бесконечно! Здесь вы точно испытаете удовольствие от созерцания живописных мест и сможете насладиться сочными и многогранными запахами полевых трав и цветов.

Myslo на днях побывали в Анастасово Одоевского района. Не просто так конечно, а по просьбе жителей. Но об проблемах материал будет отдельный. Сейчас же просто наслаждаемся красотами этих чудесных мест в исполнении нашего замечательного фотографа Алексея Пирязева.

А при чём тут родина слонов? Да потому что когда-то, давным-давно (еще в XVIII веке), при императоре-батюшке, находили тут бивни и зубы мамонтов. Это сейчас не удивить никого мамонтовой костью. А тогда... была сенсация! Кстати, в Одоевском краеведческом музее экспонируются зуб и бивень, обнаруженные на территории Одоевского района.

Галерея
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 1
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 2
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 3
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 4
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 5
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 6
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 7
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 8
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 9
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 10
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 11
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 12
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 13
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 14
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 15
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 16
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 17
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 18
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 19
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 20
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 21
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 22
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 23
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 24
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 25
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 26
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 27
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 28
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 29
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 30
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 31
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 32
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 33
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 34
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 35
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 36
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 37
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 38
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 39
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 40
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 41
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 42
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 43
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 44
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 45
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 46
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 47
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 48
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 49
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 50
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 51
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 52
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 53
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 54
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 55
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 56
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 57
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 58
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 59
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 60
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 61
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 62
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 63
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 64
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 65
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 66
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 67
Тишина, солнце и бесконечный простор: 90 красивых фото с родины слонов – Одоевского района, Фото: 68
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:11 +21
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