Тишина, солнце и бесконечный простор: 70 красивых фото с родины слонов – Одоевского района

В Одоевском районе все красиво, даже деревья растут в форме сердечек!

Одоевские просторы хочется наблюдать бесконечно! Здесь вы точно испытаете удовольствие от созерцания живописных мест и сможете насладиться сочными и многогранными запахами полевых трав и цветов.

Myslo на днях побывали в Анастасово Одоевского района. Не просто так конечно, а по просьбе жителей. Но об проблемах материал будет отдельный. Сейчас же просто наслаждаемся красотами этих чудесных мест в исполнении нашего замечательного фотографа Алексея Пирязева.

А при чём тут родина слонов? Да потому что когда-то, давным-давно (еще в XVIII веке), при императоре-батюшке, находили тут бивни и зубы мамонтов. Это сейчас не удивить никого мамонтовой костью. А тогда... была сенсация! Кстати, в Одоевском краеведческом музее экспонируются зуб и бивень, обнаруженные на территории Одоевского района.