Туляка поймали на краже двух бутылок водки

В дежурную часть отдела полиции «Зареченский» с заявлением обратился персонал супермаркета, расположенного по улице Пузакова. Сообщалось, что из торгового зала неизвестный мужчина открыто похитил две бутылки водки.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы полиции при просмотре видеозаписи с камер наблюдения была установлена личность похитителя. Им оказался ранее судимый и нигде не работающий 33-летний житель областного центра. Полицейские доставили его в дежурную часть отдела полиции, где он признался в совершении преступления.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабёж».