Погода в Туле 26 мая: дождливо, до 19 градусов тепла

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь (до 4 мм за сутки).

Ветер переменный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +4 до +9 градусов, днём – от +14 до +19. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.