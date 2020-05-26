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Туляки: «В Ленинской больнице зараженные COVID-19 врачи продолжают работать»

Туляки: «В Ленинской больнице зараженные COVID-19 врачи продолжают работать»

На сообщения отреагировали в правительстве и минздраве.

Накануне в редакцию Myslo с просьбой разобраться прислали пост из инстаграма о ситуации в Ленинской районной больнице. Туляки сообщили: «Очень большое количество врачей, зараженных коронавирусом, находятся на своих рабочих местах».

– Их не изолируют, они занимают свои рабочие места, тем самым подвергают опасности людей, находящихся в группе риска (пенсионеры, дети), — сообщается в посте.

Автор просит, чтобы компетентные органы провели по описанным событиям проверку.

Данную ситуацию прокомментировали пресс-служба правительства Тульской области и региональный минздрав:

– Медработники учреждения регулярно сдают мазки на коронавирус. В настоящее время несколько медработников проходят лечение, еще один сотрудник отстранен от работы до получения результатов анализов. Постановление Роспотребнадзора о закрытии отделения или больницы администрация учреждения не получала.

Местные жители остались недовольны таким ответом и «намерены жаловаться дальше». Myslo будет следить за развитием событий.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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