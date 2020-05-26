Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта на 26 мая
За сутки в регионе зафиксировано 105 новых случаев COVID-19.
Коронавирусная инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.
Всего же на данный момент в Тульской области заболели коронавирусом 3318 человек, выздоровели 1303, умер 21.
Самые зараженные города — Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 11:23, 102 4392 -8
сегодня, в 11:05, 18 2194 1
сегодня, в 10:33, 59 8353 1
вчера, в 22:34, 54 7679 -5
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