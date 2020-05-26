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Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта на 26 мая

Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта на 26 мая

За сутки в регионе зафиксировано 105 новых случаев COVID-19.

Коронавирусная инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского,  Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. 

Всего же на данный момент в Тульской области заболели коронавирусом 3318 человек, выздоровели 1303, умер 21.

Самые зараженные города — Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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