Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта на 26 мая

За сутки в регионе зафиксировано 105 новых случаев COVID-19.

Коронавирусная инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Всего же на данный момент в Тульской области заболели коронавирусом 3318 человек, выздоровели 1303, умер 21.

Самые зараженные города — Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.

Детализация по населенным пунктам: