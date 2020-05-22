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В Туле после капитального ремонта открылся рынок «Салют»
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле после капитального ремонта открылся рынок «Салют»

Глава администрации города Дмитрий Миляев посетил продуктовые ряды, осмотрел, какие произошли изменения.

Реконструкцию «Салюта» арендатор начал в ноябре прошлого года. Помещение площадью 1880 кв. метров оборудовано системой канализации, кондиционирования, отоплением. Уже работают свыше 70 торговых мест.

Места предоставлены разным категориям бизнеса: малым предпринимателям, крупным предприятиям и даже личным подсобным хозяйствам.

На прилавках представлен широкий ассортимент продуктов: овощи и фрукты, сыры и различная молочная продукция, свежее мясо и продукты мясопереработки, мед и орехи, хлеб и хлебобулочные изделия, бакалея, работает пекарня.

Начальник управления экономического развития администрации Тулы Александр Ильинский:

– В ближайшее время будут оборудованы дополнительные торговые места для продавцов, торговавших рядом с рынком. Полная заполняемость продавцами торговых мест и активность покупателей свидетельствуют, что рынок здесь нужен. Организаторы гарантируют невысокий уровень цены на товары, что, в общем-то, мы и видим на ценниках.

Дмитрий Миляев отметил, что рыночная торговля в Туле была и будет востребована, но она должна поэтапно выходить на новый уровень:

– Здесь получилась современная, комфортная площадка — она удобна и для продавцов, и для покупателей. Наша задача в том, чтобы способствовать развитию рыночной и ярмарочной торговли, обеспечивать нашим фермерам возможность реализации производимой ими продукции. В ближайших планах — увеличение числа мест для организации нестационарной торговли, в том числе сезонного характера, ярмарочных площадок, обновление их формата. Нестационарную торговлю Тулы мы продолжим выводить на новый уровень.

Галерея
В Туле после капитального ремонта открылся рынок «Салют»., Фото: 1
В Туле после капитального ремонта открылся рынок «Салют»., Фото: 2
В Туле после капитального ремонта открылся рынок «Салют»., Фото: 3
В Туле после капитального ремонта открылся рынок «Салют»., Фото: 4
В Туле после капитального ремонта открылся рынок «Салют»., Фото: 5
В Туле после капитального ремонта открылся рынок «Салют»., Фото: 6
В Туле после капитального ремонта открылся рынок «Салют»., Фото: 7
В Туле после капитального ремонта открылся рынок «Салют»., Фото: 8
В Туле после капитального ремонта открылся рынок «Салют»., Фото: 9
В Туле после капитального ремонта открылся рынок «Салют»., Фото: 10
В Туле после капитального ремонта открылся рынок «Салют»., Фото: 11
В Туле после капитального ремонта открылся рынок «Салют»., Фото: 12
В Туле после капитального ремонта открылся рынок «Салют»., Фото: 13
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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