В Туле после капитального ремонта открылся рынок «Салют»

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Реконструкцию «Салюта» арендатор начал в ноябре прошлого года. Помещение площадью 1880 кв. метров оборудовано системой канализации, кондиционирования, отоплением. Уже работают свыше 70 торговых мест.

Места предоставлены разным категориям бизнеса: малым предпринимателям, крупным предприятиям и даже личным подсобным хозяйствам.

На прилавках представлен широкий ассортимент продуктов: овощи и фрукты, сыры и различная молочная продукция, свежее мясо и продукты мясопереработки, мед и орехи, хлеб и хлебобулочные изделия, бакалея, работает пекарня.

Начальник управления экономического развития администрации Тулы Александр Ильинский:

– В ближайшее время будут оборудованы дополнительные торговые места для продавцов, торговавших рядом с рынком. Полная заполняемость продавцами торговых мест и активность покупателей свидетельствуют, что рынок здесь нужен. Организаторы гарантируют невысокий уровень цены на товары, что, в общем-то, мы и видим на ценниках.

Дмитрий Миляев отметил, что рыночная торговля в Туле была и будет востребована, но она должна поэтапно выходить на новый уровень:

– Здесь получилась современная, комфортная площадка — она удобна и для продавцов, и для покупателей. Наша задача в том, чтобы способствовать развитию рыночной и ярмарочной торговли, обеспечивать нашим фермерам возможность реализации производимой ими продукции. В ближайших планах — увеличение числа мест для организации нестационарной торговли, в том числе сезонного характера, ярмарочных площадок, обновление их формата. Нестационарную торговлю Тулы мы продолжим выводить на новый уровень.