«Пятёрочка» вручила подарки домам престарелых

– В связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой в этом году мы не смогли лично поздравить ветеранов с праздником Великой Победы. В знак безграничного уважения и благодарности за их подвиг совместно с партнерами мы решили передать подарочные наборы и необходимую технику в дома престарелых, в которых проживают участники войны, – комментирует Татьяна Степанова, директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка».