«Пятёрочка» вручила подарки домам престарелых
Торговая сеть «Пятёрочка» вместе с фондом продовольствия «Русь» вручила подарки домам престарелых Тульской области, где живут участники войны и труженики тыла.
Каждому из учреждений нужно что-то своё, чтобы уход за пожилыми людьми был ещё лучше. Стиральные машины, холодильники, а также продуктовые корзины и наборы санитарно-гигиенических средств отправились в три дома престарелых в Тульской области: Кимовский психоневрологический интернат, Первомайский и Товарковский дома-интернаты для престарелых и инвалидов.
Татьяна Степанова
– В связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой в этом году мы не смогли лично поздравить ветеранов с праздником Великой Победы. В знак безграничного уважения и благодарности за их подвиг совместно с партнерами мы решили передать подарочные наборы и необходимую технику в дома престарелых, в которых проживают участники войны, – комментирует Татьяна Степанова, директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка».