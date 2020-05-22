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«Пятёрочка» вручила подарки домам престарелых

«Пятёрочка» вручила подарки домам престарелых

Торговая сеть «Пятёрочка» вместе с фондом продовольствия «Русь» вручила подарки домам престарелых Тульской области, где живут участники войны и труженики тыла.

Каждому из учреждений нужно что-то своё, чтобы уход за пожилыми людьми был ещё лучше. Стиральные машины, холодильники, а также продуктовые корзины и наборы санитарно-гигиенических средств отправились в три дома престарелых в Тульской области: Кимовский психоневрологический интернат, Первомайский и Товарковский дома-интернаты для престарелых и инвалидов.

Татьяна Степанова, директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка»

Татьяна Степанова

– В связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой в этом году мы не смогли лично поздравить ветеранов с праздником Великой Победы. В знак безграничного уважения и благодарности за их подвиг совместно с партнерами мы решили передать подарочные наборы и необходимую технику в дома престарелых, в которых проживают участники войны, – комментирует Татьяна Степанова, директор по операционному и бренд-маркетингу торговой сети «Пятёрочка».

 

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