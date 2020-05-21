Оператор Tele2 готов подарить тульской медсестре в купальнике 3 года бесплатной связи
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор макрорегиона «Центр» Денис Маликов.
Руководство макрорегиона «Центр» оператора мобильной связи Tele2 ищет девушку-медика из Тулы, «взорвавшую» интернет своим появлением в больничной палате в защитном костюме, одетом поверх купальника.
Директор макрорегиона «Центр» Денис Маликов сообщил, что девушка проявила «другие правила», которые входят «в ДНК Tele2». Менеджер просит девушку откликнуться, чтобы выразить свою поддержку и подарить ей бесплатную связь на три года.
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