Оператор Tele2 готов подарить тульской медсестре в купальнике 3 года бесплатной связи

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор макрорегиона «Центр» Денис Маликов.

Руководство макрорегиона «Центр» оператора мобильной связи Tele2 ищет девушку-медика из Тулы, «взорвавшую» интернет своим появлением в больничной палате в защитном костюме, одетом поверх купальника.

Директор макрорегиона «Центр» Денис Маликов сообщил, что девушка проявила «другие правила», которые входят «в ДНК Tele2». Менеджер просит девушку откликнуться, чтобы выразить свою поддержку и подарить ей бесплатную связь на три года.