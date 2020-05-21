У Восточного обвода в Туле демонтировали заброшенный трубопровод над железной дорогой

В общей сложности было срезано около 250 метров труб.

Сегодня, 21 мая, в Пролетарском округе демонтировали заброшенные трубы технического водоснабжения.

Кроме старых заброшенных коммуникаций демонтировали железобетонную конструкцию. Обследование ее опор показало, что она находится в аварийном состоянии. Общий вес конструкции примерно 45 тонн.

Все работы проводили в интервалах между движением составов. В них были задействованы 12 человек: представители администрации города, специалисты МКУ «Сервисный центр г. Тулы» и предприятий округа, а также 2 единицы техники.