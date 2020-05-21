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У Восточного обвода в Туле демонтировали заброшенный трубопровод над железной дорогой

У Восточного обвода в Туле демонтировали заброшенный трубопровод над железной дорогой

В общей сложности было срезано около 250 метров труб.

Сегодня, 21 мая, в Пролетарском округе демонтировали заброшенные трубы технического водоснабжения.

Кроме старых заброшенных коммуникаций демонтировали железобетонную конструкцию. Обследование ее опор показало, что она находится в аварийном состоянии. Общий вес конструкции примерно 45 тонн.
 
Все работы проводили в интервалах между движением составов. В них были задействованы 12 человек: представители администрации города, специалисты МКУ «Сервисный центр г. Тулы» и предприятий округа, а также 2 единицы техники.
 
 
Благоустройство территории выполняют в рамках строительства моста через р. Упу и путепровода через железную дорогу (II очередь Восточного обхода). О том, как строят сам обвод, читайте и смотрите видео и фото по ссылке.
Галерея
Демонтаж трубопровода у Восточного обвода, Фото: 1
Демонтаж трубопровода у Восточного обвода, Фото: 2
Демонтаж трубопровода у Восточного обвода, Фото: 3
Демонтаж трубопровода у Восточного обвода, Фото: 4
Демонтаж трубопровода у Восточного обвода, Фото: 5
Демонтаж трубопровода у Восточного обвода, Фото: 6
Демонтаж трубопровода у Восточного обвода, Фото: 7
Демонтаж трубопровода у Восточного обвода, Фото: 8
Демонтаж трубопровода у Восточного обвода, Фото: 9
Демонтаж трубопровода у Восточного обвода, Фото: 10
Демонтаж трубопровода у Восточного обвода, Фото: 11
Демонтаж трубопровода у Восточного обвода, Фото: 12
Демонтаж трубопровода у Восточного обвода, Фото: 13
Демонтаж трубопровода у Восточного обвода, Фото: 14
Демонтаж трубопровода у Восточного обвода, Фото: 15
Демонтаж трубопровода у Восточного обвода, Фото: 16
Демонтаж трубопровода у Восточного обвода, Фото: 17
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 19:00 +3
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