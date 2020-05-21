У Восточного обвода в Туле демонтировали заброшенный трубопровод над железной дорогой
В общей сложности было срезано около 250 метров труб.
Сегодня, 21 мая, в Пролетарском округе демонтировали заброшенные трубы технического водоснабжения.
Кроме старых заброшенных коммуникаций демонтировали железобетонную конструкцию. Обследование ее опор показало, что она находится в аварийном состоянии. Общий вес конструкции примерно 45 тонн.
Все работы проводили в интервалах между движением составов. В них были задействованы 12 человек: представители администрации города, специалисты МКУ «Сервисный центр г. Тулы» и предприятий округа, а также 2 единицы техники.
Благоустройство территории выполняют в рамках строительства моста через р. Упу и путепровода через железную дорогу (II очередь Восточного обхода). О том, как строят сам обвод, читайте и смотрите видео и фото по ссылке.
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