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С начала марта в 834 тульских организациях прошли увольнения
Фото: rabota.tomsk.ru

С начала марта в 834 тульских организациях прошли увольнения

В областном правительстве состоялось совещание по ситуации на рынке труда.

Из-за введения режима повышенной готовности в Тульской области ряд организаций и предприятий приостановили работу. Это существенно изменило ситуацию на региональном рынке труда.

В центрах занятости населения в качестве безработных зарегистрированы 11873 человека, более трети из них – жители Тулы. С начала марта туляки были уволены из 2001 учреждения. Из них 834 находятся на территории Тульской области, остальные – в других регионах. Около 50% безработных трудились в обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле, строительстве.

С 9 апреля введен временный максимально упрощённый порядок подачи заявлений на получение пособия. Заявление теперь можно подать на портале Госуслуг и на сайте «Работа России». Для этого не требуются дополнительные документы. Максимальный размер пособия по безработице увеличен с 8000 до 12130 рублей. Для туляков открыты 21875 вакансий.

Чтобы помочь безработным гражданам в трудоустройстве, будут задействованы такие дополнительные механизмы:

  • организация временных и общественных работ,
  • оказание содействия безработным в открытии собственного дела,
  • возобновление программ социально-психологической адаптации, обучения навыкам взаимодействия с работодателями, профориентации,
  • профессиональное обучение либо повышение квалификации по востребованным профессиям.

Также будет продолжено обучение работников и повышение их квалификации в рамках нацпроектов «Демография» и «Повышение производительности труда». К концу года планируется охватить порядка 2300 человек.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 23:10 0
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