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Погода в Туле 20 мая: до 17 градусов тепла и небольшой дождь

Погода в Туле 20 мая: до 17 градусов тепла и небольшой дождь

Синоптики обещают умеренный ветер и низкое атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется переменная облачность. Ночью без осадков, днем – местами небольшой дождь (до 3 мм за сутки).

Ветер западной четверти ночью 3-8м/с, днём – до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от нуля до +5 градусов, днём – от +12 до +17. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +10
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