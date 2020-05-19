Погода в Туле 20 мая: до 17 градусов тепла и небольшой дождь

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохраняется переменная облачность. Ночью без осадков, днем – местами небольшой дождь (до 3 мм за сутки).

Ветер западной четверти ночью 3-8м/с, днём – до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от нуля до +5 градусов, днём – от +12 до +17. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.