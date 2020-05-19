Двое уроженцев Тульской области попали в рейтинг Forbes

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Журнал опубликовал данные о 30 перспективных россиянах в возрасте до 30 лет.

Экс-участница группы «Серебро», 26-летняя тулячка Катя Кищук, с прошлого года выступающая под псевдонимом Katerina, оказалась в числе 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии журнала Forbes.

Компанию ей составил уроженец Новомосковска, журналист Дмитрий Сапрыкин, ставший известным после создания интернет-паблика «Страдающее Средневековье».

Российский Forbes второй раз представил ежегодный рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет. Номинанты были представлены в десяти категориях – «Предприниматели», «Финансы и инвестиции», «Управление», «Наука и технологии», «Социальные практики», «Мода и дизайн», «Спорт и киберспорт», «Новые медиа», «Искусство» и «Музыка».