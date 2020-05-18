В Тульской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час в регионе местами ожидается усиление ветра до 12-17 м/с. Непогода сохранится до конца суток.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности. При усилении ветра: