Фото из архива Myslo.
В Тульской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Будьте осторожны!
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час в регионе местами ожидается усиление ветра до 12-17 м/с. Непогода сохранится до конца суток.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности. При усилении ветра:
- машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
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