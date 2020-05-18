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В Тульской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Фото из архива Myslo.

В Тульской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Будьте осторожны!

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час в регионе местами ожидается усиление ветра до 12-17 м/с. Непогода сохранится до конца суток.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности. При усилении ветра:

  • машину поставьте в гараж, при его отсутствии авто следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  • находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:20 +3
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