В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая
Самые зараженные города – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
Правительство Тульской области опубликовало карту распространения коронавируса в регионе. За сутки у нас рекордное число новых случаев — 98. Отметим, что COVID-19 есть во всех районах.
Детализация по населенным пунктам:
Активные случаи коронавируса можно посмотреть на интерактивной карте:
сегодня, в 12:12, 9 318 0
сегодня, в 10:33, 91 8532 3
вчера, в 19:08, 60 4396 -5
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