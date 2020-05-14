В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая

Правительство Тульской области опубликовало карту распространения коронавируса в регионе. За сутки у нас рекордное число новых случаев — 98. Отметим, что COVID-19 есть во всех районах.

Детализация по населенным пунктам:

Активные случаи коронавируса можно посмотреть на интерактивной карте: