Сколько стоят маски и перчатки в тульских аптеках? Рейд Myslo

В Туле уже четвертый день действует «масочный режим», помимо этого правительство рекомендовало носить всем перчатки. Мы решили проверить, во сколько обойдется антикоронавирусное «обмундирование» в тульских аптеках.

Оказалось, найти его сейчас можно далеко не везде. В «Аптеке низких цен» не оказалось одноразовых масок. Зато была многоразовая, по цене 250 руб. за штуку. А вот перчатки нашлись даже двух видов: тонкие по 30 руб. и толстые по 60 руб.

В аптечном пункте «Здравия» масок тоже не оказалось, а пара перчаток стоиит 36 руб.

В аптеках «Столички» не нашлось перчаток, а маски можно купить только в пачке по 10 шт. Она обойдется вам в 280 рублей, т. е. по 28 руб. за штуку.

«Здесь аптека» предлагает купить перчатки за 18 руб., а 10 шт. масок за 220 руб. По одной маски не продаются.

Купить и маски, и перчатки в неограниченном количестве мы смогли только в двух точках – «Любимая аптека» и «Спар Аптека». В «Любимой аптеке» одноразовые маски стоят 29 руб., многоразовые – от 75 до 140 руб. в зависимости от материала, перчатки – 20 руб.

В «Спар Аптеке» перчатки стоят 19 руб., одноразовые маски – 29,9 руб., многоразовые – 99 руб.*

В онлайн-сервисе Аптека.ру многоразовую маску можно купить за 223 руб., а одноразовые только комплектом – 50 шт. за 1529 руб. А перчаток здесь не осталось.

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Сколько же денег нужно будет истратить семье из двух человек, чтобы соблюдать все правила и менять маски вовремя?

По словам специалистов, носить маску можно не более двух часов, после этого она сама может стать источником заражения. Менять перчатки тоже желательно каждые два часа, но их можно мыть с мылом и надевать повторно. Если человек работает с 9.00 до 18.00, плюс тратит на дорогу или походы в магазин примерно около часа утром и вечером, это означает, что он должен быть в средствах защиты примерно 11 часов в сутки.

Это минимум шесть масок в день и две пары перчаток на дорогу до работы и обратно.

Самые дешевые перчатки стоят 18 руб., самая дешевая маска – 22 руб.

В день это минимум 168 руб., в неделю - 1176 руб. на одного человека.

На двоих в неделю выходит 2352 руб., на месяц – 10 080 руб.

И это – самый дешевый вариант. Внушительная статья расхода в семейном бюджете!

* Все цены действительны на 14 мая 2020 г. В обзор вошли аптеки, находящиеся в районе Зеленстроя.

Дорогие читатели! Как вы выходите из ситуации? Делитесь лайфхаками и рассказывайте, где можно купить маски и перчатки дешевле. Давайте переживем пандемию с наименьшими потерями для кошелька.