Лекции, прогулки по Парижу и как сделать театральное представление дома: майская программа «Октавы»

19 мая онлайн-гости кластера отправятся в виртуальный тур по Парижу, а 20 мая искусствовед Татьяна Быковская расскажет про историзм и эклектику в

архитектуре. 22 мая педагог и психолог Лев Малазония прочитает онлайн-

лекцию «Ценностная парадигма общества. Как на нее повлиять и к чему это

приведет». А 23 мая знаток искусства и исследователь музыки и моды Андрей Дмитриев-Радвогин поговорит со слушателями о короле и инноваторе моды Александре Маккуине. Завершится неделя детской онлайн-читкой книги «Огромный крокодил».



«Нетипичный тур по городам Европы» — Париж

Когда: 19 мая, вторник, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

19 мая продолжаем онлайн-прогулки по европейским столицам. На очереди — Париж! Парижская метрополия, или Парижская агломерация вместе с пригородами имеет население 12 миллионов человек и является одной из самых населенных метрополий в Европе. Латинский квартал знаменит своими узкими старинными улочками, бистро, книжными лавками и уютными кафе. Благодаря большому числу туристических объектов, таких как Пантеон, Люксембургский сад, термы Клюни и музей Средневековья, Латинский квартал очень любят туристы.

Экскурсия пройдет в онлайн-формате 19 мая. Искусствовед, лектор и гид Ольга Баранцева в режиме реального времени проведет слушателей по улочкам города и откроет виртуальную границу, познакомит с прекрасными видами этого удивительного города, его историей, культурным наследием, гастрономическими особенностями, а также раскроет туристические секреты, которые станут полезными во время посещения столицы Франции.

Онлайн-лекция «XIX век: историзм и эклектика в архитектуре»

Когда: 20 мая, среда, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

«Октава» продолжает арт-интенсив «Мировое искусство». 11 мая искусствовед Татьяна Быковская поговорила с онлайн-гостями о трех главных векторах истории живописи позапрошлого столетия — романтизме, реализме и академизме. А 20 мая Татьяна расскажет про зарождение, развитие и про главные шедевры историзма и эклектики в архитектуре.

Историзм — направление в архитектуре и декоративном искусстве XIX века. Мастера историзма стремились к воспроизведению духа и формы исторических стилей. Историзм — это сочетание различных «прошлых», «исторических» стилей, обретающих новую современность и жизнь в некоем «исторически неправильном» единстве.

Эклектика — направление европейского зодчества 1830-1890-х годов. Архитектурная эклектика сооружения отражается в использовании элементов стиля готика.

Лекции Татьяны всегда полны важных и интересных деталей, а также наглядных иллюстраций, позволяющих лучше понять тему и закрепить знания.



Онлайн-лекция «Ценностная парадигма общества. Как на нее повлиять и к чему это приведет»

Когда: 22 мая, пятница, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

У каждого сообщества есть нормы поведения. Эти нормы не записаны на гербовой бумаге с печатями, но исполняются всеми участниками. Вставать при приветствии, ворчать утром понедельника, по желанию лайкать котят и обязательно — аватарки друзей: такие социальные договоры утверждаются годами, постепенно меняются в мелочах, но сохраняются в своей канве на протяжении всей истории. Сможет ли один человек изменить его за год? На этот и другие подобные вопросы даст ответ педагог и психолог Лев Малазония.

Онлайн-лекция «Александр Маккуин: король высокой моды»

Когда: 23 мая, суббота, 15.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Александр Маккуин создавал не просто «одежду» — он творил параллельные миры, наполненные произведениями искусства. Его творчество определило вид современной модной индустрии, а его личный бунт против обезличенности и конвейерности моды повлиял на дизайнеров по всему миру. 23 мая на онлайн-лекции «Александр Маккуин: король высокой моды» ведущий авторского курса «Диктат моды», исследователь музыки и моды Андрей Дмитриев-Радвогин расскажет слушателям, как Маккуин поменял взгляд на женскую красоту и

понятие прекрасного на рубеже веков. Андрей также расскажет и другие интересные факты о Маккуине:

Почему выпускная коллекция Маккуина в Saint Martins называлась «Джек-потрошитель выслеживает своих жертв»;

Как дизайнер переосмыслил исторический костюм в XXI веке;

Почему целая коллекция Маккуина посвящена осужденной салемской ведьме;

Почему с принтами может справиться только очень опытный дизайнер;

Как одно платье может сделать из женщины зверя, птицу или земноводное;

Почему платья от Маккуина перестают быть платьями и становятся второй кожей.

Лекции Андрея Дмитриева-Радвогина — яркие, эмоциональные и очень

насыщенные информацией и юмором.



Онлайн мастер-класс «Телевизор с картинками»

Когда: 23 мая, суббота, 17.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Театральная компания «Барабан» продолжает майские трансляции и занятия, посвященные домашнему семейному театру. 24 мая участники проекта прочитают юным онлайн-гостям книгу «Огромный крокодил». А чтобы превратить читку в настоящий спектакль и как следует подготовиться к мероприятию, юным гостям понадобится особенный реквизит, с которым история станет еще красочнее. Специально для этого тульский художник-мультипликатор Ашот Мефодин 23 мая проведет мастер-класс, на котором покажет, как можно не выходя из дома сделать специальный телевизор для собственных мультфильмов и иллюстраций. Такой реквизит сделает любое домашнее представление по-настоящему театральным, а в условиях изоляции еще и станет новой любимой игрушкой!

К слову, все для мастер-класса у вас уже есть дома: картонная коробка (например, из-под торта), лист гофрированного картона, лист ватмана А1, скотч, нож и ножницы, карандаш, линейка, маркеры или фломастеры, пастель, цветные мелки или краски, клей, деревянные шпажки или зубочистки.



Онлайн-читка книги «Огромный крокодил»

Когда: 24 мая, воскресенье, 17.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

«В самой большой, самой коричневой и мутной от грязи реке Африки, высунув головы из воды, лежали два крокодила. Один из них был просто огромный»

24 мая вместе с театральной компанией «Барабан» читаем книгу Роальда Даля «Огромный крокодил» и учимся иллюстрировать домашнее чтение с помощью самодельного телевизора, который смастерим на мастер-классе 23 мая. Эта замечательная книга рассказывает о хитроумном и алчном крокодиле, который мечтал полакомиться маленькими ребятишками, и о том, что все в итоге оказалось не так просто, как он думал… Этот ворчливый и ужасный монстр, к тому же считающий себя умнее всех, так надоел всем обитателям джунглей, что они решили от него избавиться раз и навсегда!

Эта поучительная история точно понравится юным любителям страшилок про огромных крокодилов, да и практически любой юный слушатель оценит ее посыл.



«Нетипичный тур по городам Европы» — Рим

Когда: 25 мая, понедельник, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Рим — столица Италии и региона Лацио, один из красивейших и интереснейших городов мира, который часто называют «вечным». Этот город — колыбель великой цивилизации и центр одной из величайших империй в истории человечества, вобравший в себя тысячелетия истории, познавший удивительный расцвет и громкое падение. Рим — это удивительная концентрация древностей и великих античных сооружений, сакральных памятников и очаровательных улочек с гладкими мощеными камнями, отполированный миллионами ног...

25 мая онлайн-гости кластера смогут погулять по виртуальному Риму, а гидом выступит Анна Синица — гид по Риму, консультант и организатор проектов «Жизнь других» и «Руссо Туристо». Слушатели узнают много нового об истории Рима, его культурном наследии и гастрономических особенностях.