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Тульские медики получили оборудование для помощи пациентам с коронавирусом
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульские медики получили оборудование для помощи пациентам с коронавирусом

Также в состав груза вошло оборудование для дезинфекции.

14 мая «Южморрыбфлот», входящий в холдинг торгово-производственной компании «Доброфлот», передал партию изделий медицинского назначения тульским медикам и средства для дезинфекции специалистам в сфере ЖКХ.

Медики получили изоляционные боксы для перевозки инфекционных больных, средства индивидуальной защиты, расходные материалы и другое оборудование.

Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк сообщил, что присланное оборудование и средства защиты будут распределены между медучреждениями, оказывающими помощь больным с COVID-19.

Алексей Эрк отметил, что оснащение инфекционных госпиталей региона ведется на средства федерального и регионального бюджетов.

Кроме того, в состав груза вошло оборудование для дезинфекции. Электрические ранцевые распылители и специальные распылители будут использоваться для дезинфекции помещений, а также общественного городского транспорта.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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