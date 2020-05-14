Куда тульским предпринимателям обращаться за помощью?

Фото из архива Myslo.

Важно, чтобы о мерах поддержки узнали все, кто может ими воспользоваться.

В региональном комитете по предпринимательству говорят, что главным источником информации в регионе стал сайт комитета: business.tularegion.ru и портал www.мойбизнестула.рф

Телефон горячей линии для бизнеса: 8−800−600−77−71 (бесплатно, пн.-чт. 9.00−18.00, пт. 9.00−17.00)

Рассказать о мерах поддержки и помочь с оформлением документов могут бизнес-гиды, которые работают в каждом районе области. Подробно — на сайте bn71.ru.

«Cтесняться нечего, — замечает Вячеслав Романов, руководитель комитета по предпринимательству. — Я призываю людей дела смело обращаться за помощью. Форм, видов и форматов поддержки становится всё больше».