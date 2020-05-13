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Тульские лесники получили 12 новых внедорожников
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Тульские лесники получили 12 новых внедорожников

Передача техники состоялась в парке «Патриот».

Алексей Дюмин встретился с руководителями лесничеств Тульской области и передал им новые машины. Губернатор отметил, что сохранение природных ресурсов – одна из ключевых задач. В этом году особый пожароопасный режим в регионе был объявлен ещё в начале апреля. 

В 2019 году в Тульской области было высажено более 400 тысяч деревьев различных пород. Всего в регионе – 282 тысячи га лесов, а общая протяжённость маршрутов патрулирования лесников превышает 2000 километров.

В 2019 году началось обновление парка техники – было закуплено 18 единиц лесопожарных и лесопатрульных машин. В этом году на бюджетные средства приобретено ещё 12 внедорожников, а в ближайшие полтора месяца тульские лесхозы получат еще 20 единиц техники. На это выделено более 27 млн рублей из регионального бюджета и в рамках нацпроекта «Экология».

Ещё порядка 6 млн рублей из регионального бюджета выделено на ремонт зданий лесничеств и строительство гаражей. В Белеве и Богородицке эти работы уже завершены. 

Алексей Дюмин отметил, что сотрудники лесного хозяйства региона обеспечивают не только охрану, защиту, воспроизводство и пожарную безопасность лесов, но и контролируют работу лесозаготовителей и арендаторов лесных участков.

– Необходимо продолжить наращивать материально-техническую базу лесхозов, полностью завершить обновление техники, провести все необходимые ремонтные работы в лесничествах, обеспечить сотрудников форменным обмундированием, – сказал Алексей Дюмин. 

Глава региона отметил, что продолжится взаимодействие с федеральным центром по выделению финансирования на увеличение числа сотрудников лесопожарных формирований.

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