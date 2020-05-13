По каким адресам тулякам отключат газ в мае
Cпециалисты АО «Тулагоргаз» возобновляют работы по проверке герметичности газопроводов в многоквартирных домах.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.
Работы будут проводиться с 10.00 до 17.00 по следующим адресам:
- 13 мая: ул. Октябрьская, 81, подъезды № 3, 4.
- 14 мая: ул. Октябрьская, 81, подъезды № 5, 6.
- 19 мая: пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-а, подъезды № 1, 2.
- 20 мая: пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-а, подъезды № 3, 4.
- 21 мая: пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в, подъезды № 1, 2.
- 25 мая: пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в, подъезды № 3, 4.
- 27 мая: ул. Октябрьская, 81, подъезды № 1, 2.
«Тулагоргаз» сообщает, что специалисты компании строго соблюдают все меры профилактики коронавируса, рекомендованные Роспотребнадзором. Прежде чем приступить к своим профессиональным обязанностям сотрудники каждое утро проходят контроль температуры тела. Они обеспечены масками и всеми антисептическими средствами.
Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.
Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.