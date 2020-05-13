По каким адресам тулякам отключат газ в мае

Фото АО «Тулагоргаз».

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Работы будут проводиться с 10.00 до 17.00 по следующим адресам:

13 мая: ул. Октябрьская, 81, подъезды № 3, 4.

14 мая: ул. Октябрьская, 81, подъезды № 5, 6.

19 мая: пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-а, подъезды № 1, 2.

20 мая: пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-а, подъезды № 3, 4.

21 мая: пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в, подъезды № 1, 2.

25 мая: пос. Горелки, Гарнизонный проезд, 2-в, подъезды № 3, 4.

27 мая: ул. Октябрьская, 81, подъезды № 1, 2.

«Тулагоргаз» сообщает, что специалисты компании строго соблюдают все меры профилактики коронавируса, рекомендованные Роспотребнадзором. Прежде чем приступить к своим профессиональным обязанностям сотрудники каждое утро проходят контроль температуры тела. Они обеспечены масками и всеми антисептическими средствами.

Компания просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также лиц, находящихся на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.

Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте.