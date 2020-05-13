За время самоизоляции в Тульской области зафиксирован всплеск домашнего насилия – на 22%

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Более 6 недель в России продолжался режим нерабочих дней. Люди оказались в нелегких условиях – вокруг пугающие новости про коронавирус, неопределенность с работой, неуверенность в завтрашнем дне.

Это морально давит. Плюс целые семьи сидят буквально взаперти друг с другом – бабушки, дедушки, мамы, папы и дети круглосуточно находятся рядом. Далеко не у всех есть идеальное взаимопонимание. В этих условиях эмоциональное напряжение резко растет. Как с ним справиться самостоятельно и без вреда для окружающих?

Некоторые сразу выбирают неправильный путь, вымещая свой гнев на близких.

С момента введения режима повышенной готовности в Тульской области отмечается всплеск домашнего насилия – на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло число обращений в ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам».

Директор Центра Эвелина Шубинская:

Эвелина Шубинская – Звонки поступают на все телефонные номера учреждения, круглосуточно работает телефон доверия центра, номер которого размещен не только на сайте учреждения, но и на сайтах организаций партнеров.

Такая статистика красноречиво говорит о повышении уровня психоэмоциональной напряженности, внутрисемейной конфликтности. В основном это вызвано такими причинами: пребывание в изоляции детей, родителей и бабушек/дедушек в одном помещении; страхи от того, что ждет после выхода из изоляции; страх утраты работы, наращивания долгов; дистанционное обучение детей и другие.

Эвелина Шубинская отмечает, что к ним в центр обращаются не только по уже случившимся фактам, многие просят психологов научить справляться с гневом.

– Это значит, люди ищут выход, пытаются разрешить ситуацию, понять, какие шаги можно сделать до того, как ситуация станет непоправимой. С обратившимися работает психолог, при необходимости мы подключаем юридическое или социально-правовое сопровождение, сотрудников МВД.

Ведущий педагог-психолог кризисного центра Людмила Романова рассказывает:

Людмила Романова – Основной поток звонков начинается с фразы: «Я больше не могу с ней/с ним жить!» Очень много камней преткновения связано с бытовыми вещами, мелочами, которые раньше не бросались в глаза. Но когда люди проводят больше времени вместе, это становится причиной раздражения, они начинают предъявлять требования в повышенном тоне, возникает конфликт.

– Если раньше на многие вещи люди закрывали глаза, то сейчас перестали. Как пример – одна из историй, соответствующая нынешним реалиям. Жена начала заниматься волонтерством, при этом оставляет мужу детей, причем не договаривается с ним. Супруг несколько раз молчал, потом возникло раздражение, они стали по этому поводу ссориться. Вроде бы он понимает, почему она так делает, но для него неприемлема сама форма – что она с ним не договаривается, ставит его перед фактом. Отсутствие согласования стало причиной конфликтов. Супруги вместе обратились ко мне за советом, мы разрешили эту ситуацию.

В кризисный центр звонят не только женщины, но и мужчины, которые не знают, как справиться с конфликтом.

– Это касается и детско-родительских конфликтов, и супружеских. Например, внуки, родители, дедушки, бабушки живут в одной квартире, и каждый считает, что он дома главный. Семейные баталии обострились. Взрослые спорят между собой, в том числе и по поводу обучения детей. Сейчас этот вопрос тоже актуальный, – рассказывает Эвелина Шубинская.

По словам Людмилы Романовой, когда началось дистанционное обучение, было много звонков от мамочек. Например, женщина перешла на удаленную работу, а у нее ребенок – младший школьник. Маме сложно совместить свои служебные обязанности и родительские:

– Мы вместе выстраивали режим, чтобы сбалансировать их. Продумывали, что можно написать работодателю и в какой форме, чтобы выполнение каких-то обязательств сдвинуть на более поздний срок.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова отметила, что за время режима самоизоляции к ней также увеличилось количество обращений по вопросам домашнего усилия:

Наталия Зыкова – Ко мне поступают обращения разного характера. Например, связанные со взаимоотношениями в семье, они больше касаются бытовых ссор. Вторая тематика – вопросы, связанные с домашним насилием, исходящие, как правило, от мужей, реже – от жен.

– Обращения касаются физического, психологического жестокого обращения. От этого в итоге особенно страдают дети. Третья тематика – опасные ситуации, связанные с проявляемой агрессией со стороны соседей. Чаще всего бывает, что люди достаточно агрессивны по отношению к соседским детям.

Уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина отметила, что с начала года обращений к ней по поводу жестокого обращения не было. Но если они поступят, их сразу возьмут на контроль, а в случае необходимости подключат полицию и кризисный центр.

Татьяна Ларина - Всё равно этот вопрос остается актуальным. Мы запланировали провести цикл передач на радио по этой теме - «Школа правовых знаний». Будем отвечать на вопросы по противодействию насилию в семье, обеспечения прав женщин на защиту и помощь, реализации государственных мер по улучшению положения женщин, семьи и детей.

Ближайшие передачи состоятся 27 мая в эфире радиостанции Радио России в Туле и 10 июня в эфире радиостанции Вести FM. В эфире примет участие и директор ГУСОН ТО «Кризисный центр помощи женщинам» Эвелина Шубинская.

В пресс-службе УМВД России Myslo рассказали, что значительного роста обращений в полицию по домашнему насилию за период режима повышенной готовности не отмечено. Бытовые ссоры фиксируются практически ежедневно, но многие впоследствии забирают свое заявление обратно. Полиция тесно сотрудничает с кризисным центром, уполномоченным по правам человека, уполномоченным по правам ребенка, при необходимости подключаются различные подразделения.

запишите телефон

Кризисный центр помощи женщинам:

телефон доверия 56-46-36

телефоны для записи на консультацию к специалистам: 56-55-30, 30-93-07, 56-83-99.

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области 24-51-68.

Уполномоченный по правам человека в Тульской области: 24-51-69, 8(902)-695-20-11.

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