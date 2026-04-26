Чем опасна почва?

В грунте могут присутствовать патогенные микроорганизмы, вызывающие серьёзные заболевания:

  • Clostridium tetani (возбудитель столбняка). Бактерии обитают в почве и проникают в организм через повреждения кожи — раны, порезы, ссадины, ожоги. Столбняк поражает нервную систему и вызывает судороги. Без своевременной медицинской помощи заболевание может привести к летальному исходу.

  • Clostridium botulinum (возбудитель ботулизма). Эти бактерии тоже встречаются в почве. Они могут попасть в консервированные продукты при нарушении технологии заготовки. Ботулизм - тяжёлое отравление, поражающее нервную систему.

  • Возбудители гельминтозов (глистов). Яйца и личинки паразитов часто содержатся в почве, особенно если на участке используют необработанные удобрения животного происхождения.

  • Другие патогены. В почве живут разнообразные бактерии и грибки — они способны спровоцировать кожные инфекции, микозы и иные заболевания.

Чтобы минимизировать риск заражения, соблюдайте следующие правила:

  • Всегда надевайте перчатки при работе с землей. Перчатки защитят кожу от прямого контакта с почвой и снизят риск заражения через поврежденные участки кожи.

  • Если вы получили рану, порез или ссадину во время работы в саду или огороде, немедленно промойте ее чистой водой с мылом и обработайте антисептиком.

  • Проверьте статус вакцинации против столбняка.

  • Тщательно мойте руки с мылом после работы в саду или огороде, перед едой и после посещения туалета.

  • Строго соблюдайте правила консервации, чтобы предотвратить развитие ботулизма. Не употребляйте в пищу консервы с вздутыми крышками, измененным цветом или запахом.

  • При наличии грызунов и насекомых на даче необходимо провести дератизацию и дезинсекцию с привлечением специализированных организаций.

Если после работы на участке почувствовали недомогание, следует обратиться за медицинской помощью.