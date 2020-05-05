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В Тульской области более половины пациентов с коронавирусом лечатся дома
Фото из архива MySlo

В Тульской области более половины пациентов с коронавирусом лечатся дома

У 50 пациентов болезнь протекает в тяжёлой форме, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

По информации из официального Instagram-аккаунта регионального правительства, на 5 мая в Тульской области зафиксировано 1368 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

754 человека переносят болезнь в легкой форме, без клинических проявлений и получают необходимую медпомощь на дому. 50 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 22 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Также сообщается, что на наличие COVID-19 обследовано более 30 тысяч жителей Тульской области. В среднем, за сутки сдаётся 1500 тестов.

Сюжет: Коронавирус
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