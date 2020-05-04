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Туляки три дня наблюдали за птицами в режиме онлайн
Фото Марии Кузьминой

Туляки три дня наблюдали за птицами в режиме онлайн

В музее-заповеднике «Куликопо Поле» завершился виртуальный фотобёрдинг, объединивший любителей полевого наблюдения за птицами из Калужской и Тульской областей.

За три дня участники и зрители побывали на экскурсиях и узнали о пернатых обитателях хвойных и широколиственных лесов, а также лесостепей. Мастера и новички делились своими снимками, а жюри оценивало, правильно ли авторы определили породы птиц.

Участники определили 137 видов птиц. В категории «Мастер» с заметным успехом выступили Мария Кузьмина, Михаил Агеев, Ирина Ануфриева, Олег Есиков, среди новичков – Елена Арденская, Александр Валерьев, Ева Гостеева, Мария Дортманя, Михаил Иванов, Любовь Котикова, Марина Сафронова и Вадим Шульгин.

В номинации «Лучший фотоконтент» среди мастеров победителем стала Мария Кузьмина – она представила серию фотографий, на которых запечатлены птицы 104 видов. Лучшим новичком стала Ева Гостеева. В номинации «Лучшая фотография птицы» победил Олег Есиков, запечатлевший зимородка обыкновенного.

Лучшими знатоками птиц признаны Ольга Мартынова, заработавшая 39 баллов по итогам общей активности и результатам орнитологического квеста. Сергей Помыткин, Вера Сёмкина и Лидия Тронина набрали по 38 баллов.

С разрешения пресс-службы музея-заповедника «Куликово Поле» мы предлагаем вам познакомиться с многочисленными пернатыми обитателями заповедника и публикуем некоторые фотографии участников онлайн-фотобёрдинга.

Галерея
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 1
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 2
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 3
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 4
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 5
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 6
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 7
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 8
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 9
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 10
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 11
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 12
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 13
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 14
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 15
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 16
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 17
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 18
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 19
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 20
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 21
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 22
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 23
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 24
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 25
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 26
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 27
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 28
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 29
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 30
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 31
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 32
Онлайн-фотобёрдинг на Куликовом Поле, Фото: 33
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:09 +5
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