В Тульскую область дополнительно поступили аппараты искусственной вентиляции легких

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Они будут использоваться для оказания экстренной помощи при транспортировке пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке.

Благодаря губернатору Алексею Дюмину в Тульскую область от социальных партнеров поступило 10 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для оборудования машин скорой помощи. Они будут использоваться для оказания экстренной помощи при транспортировке пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке.

- Сейчас пациентов в тяжелом состоянии немного, но мы должны быть готовы при необходимости оказать такую помощь. Новые аппараты – компактные и современные, они позволяют корректировать уровень подачи кислорода, частоту и глубину дыхания. Их можно использовать как в машине, так и на дому, - отметил и.о. главного врача Центра медицины катастроф Сергей Мухин.

Всего на этой неделе медицинские учреждения региона получили 40 аппаратов ИВЛ, которые уже начали работу в стационарах. Оборудование поступило при поддержке социальных партнеров, а также по линии Минпромторга России.

Напомним, для лечения больных с коронавирусом в Тульской области развернуто 1269 коек, из них 182 оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких.

Регион входит в число субъектов РФ, где распределение средств индивидуальной защиты по всем категориям потребителей идет наиболее активно. В результате активной работы Алексея Дюмина и правительства региона медицинские учреждения региона полностью обеспечены масками, перчатками, респираторами.