Президент Владимир Путин похвалил 9-летнюю тулячку за идею со сказками по WhatsApp

Фото: kremlin.ru.

Глава государства провел в режиме видеоконференции встречу с участниками общероссийской акции «Мы вместе». Владимир Путин пообщался с волонтерами.

Среди них была 9-летняя жительница поселка Дубна Тульской области — Василина Воробьева. Девочка придумала, как помочь детям, которые находятся на самоизоляции: Василина предложила читать им сказки по WhatsApp. Идея девочки сразу нашла отклик у людей. Подробнее об этом Myslo писал здесь.

- Мне было очень скучно на карантине, хотя у нас сейчас онлайн обучение. Но я все равно очень сильно скучаю по школе, по своим друзьям и нашим любимым играм. Мама рассказала мне про сайт #МыВместе, где люди помогают друг другу. Я тоже захотела помочь и сказала: «А чем мы можем помочь?» Мама сказала, что ничем. Я подумала, что детям тоже скучно на карантине и грустно, как и мне. Решила читать книги и зарегистрировалась на сайте #МыВместе. Звонков стало приходить очень много и сообщений, мы не успевали заряжать телефон. Дети тоже начинают читать книги, как и я, а также присоединились участники конкурса «Большая перемена». Они замечательные ребята. Звонили не только из России, но из-за границы. Звонят не только дети, но и бабушки. Я рада, что помогла стольким людям, — рассказала Василина Владимиру Путину.

Президент оценил идею одного из самых юных волонтеров:

- Василина, это замечательно то, что вы с мамой придумали. Мама хоть и сказала тебе, что она не знает, как можно кому-то помочь, но (судя по тому, что она суфлирует, я слышу, как она тебе подсказывает) она в принципе попала под твое влияние и включилась в вашу совместную работу. Я желаю вам всего самого доброго, всей вашей семье: и тебе, и твоим родителям. Желаю успехов, что самое главное, в этой благородной, очень интересной работе, которую вы организовали. Она, видишь, интересна и для тебя, и для тех, с кем ты находишься в контакте. Всего доброго. Успехов, - сказал Владимир Путин.