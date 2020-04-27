Погода в Туле 28 апреля: низкое давление, сухо, умеренный ветер

Фото из архива MySlo

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-западный, до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -2 до +3, днём – от +8 до +13 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.