В Туле после пожара в коллекторе обнаружили труп

Рано утром 23 апреля на ул. Софьи Перовской в Туле произошел пожар. Сообщение о том, что горит коллектор теплотрассы, поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения 112» в 5.13.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожарный расчет прибыл на место происшествия через 13 минут и еще 3 минуты ушло на ликвидацию открытого горения. В результате происшествия сгорела ветошь на площади 1 кв. м.

По данным Myslo, в ходе тушения был обнаружен труп мужчины. Его личность, обстоятельства смерти и причина пожара устанавливаются.