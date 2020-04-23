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В Туле после пожара в коллекторе обнаружили труп

В Туле после пожара в коллекторе обнаружили труп

Личность погибшего и причина его смерти устанавливаются.

Рано утром 23 апреля на ул. Софьи Перовской в Туле произошел пожар. Сообщение о том, что горит коллектор теплотрассы, поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения 112» в 5.13.
 
Как сообщили в региональном управлении МЧС, пожарный расчет прибыл на место происшествия через 13 минут и еще 3 минуты ушло на ликвидацию открытого горения. В результате происшествия сгорела ветошь на площади 1 кв. м.
 
По данным Myslo, в ходе тушения был обнаружен труп мужчины. Его личность, обстоятельства смерти и причина пожара устанавливаются.
 
«По факту происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили Myslo в пресс-службе СУ СК РФ по Тульской области.
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 09:18 +4
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