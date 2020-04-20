Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Тульским предпринимателям продлили сроки предоставления отчетности в Фонд социального страхования
Об этом на брифинге рассказала глава регионального отделения ФСС Елена Агаева.
Для предпринимателей продлили сроки предоставления отчетности в Фонд социального страхования:
- расчеты в налоговые органы и 4-ФСС за первый квартал 2020 года — до 15 мая;
- для подтверждения основного вида экономической деятельности (ОВЭД) — до 6 мая 2020 года.
Для микропредприятий и отраслей, пострадавших от коронавируса, срок уплаты страховых взносов перенесен на 6 месяцев за март, апрель, май и на 4 месяца за июнь, июль.
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