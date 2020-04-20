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Тульским предпринимателям продлили сроки предоставления отчетности в Фонд социального страхования
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульским предпринимателям продлили сроки предоставления отчетности в Фонд социального страхования

Об этом на брифинге рассказала глава регионального отделения ФСС Елена Агаева.

Для предпринимателей продлили сроки предоставления отчетности в Фонд социального страхования:

  • расчеты в налоговые органы и 4-ФСС за первый квартал 2020 года — до 15 мая;
  • для подтверждения основного вида экономической деятельности (ОВЭД) — до 6 мая 2020 года.

Для микропредприятий и отраслей, пострадавших от коронавируса, срок уплаты страховых взносов перенесен на 6 месяцев за март, апрель, май и на 4 месяца за июнь, июль.

Сюжет: Бизнес, живи!
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Автор: Юлия Королева
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