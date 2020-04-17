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В каких районах Тульской области распространен коронавирус: карта на 17 апреля

В каких районах Тульской области распространен коронавирус: карта на 17 апреля

Напомним, в регионе на данный момент зафиксировано 199 случаев коронавируса.

Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких городах и районах региона у жителей подтвержден COVID-19.

Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрировано 199 случаев коронавируса. Статистика такова:

  • Алексинский район — 7,
  • Донской — 8,
  • Ефремовский район — 5,
  • Заокский район — 13,
  • Кимовский район — 6,
  • Куркинский район — 2,
  • Новомосковский район — 4,
  • Богородицкий район — 5,
  • Тепло-Огаревский район — 18,
  • Суворов — 5,
  • Узловский район — 7,
  • Тула — 81,
  • Ясногорск — 2,
  • Щекинский район — 11,
  • Киреевский район — 8,
  • Венев — 8,
  • Белевский район — 8,
  • Каменский район — 1.

Как сообщает региональный оперативный штаб, на сегодняшний день вылечились от коронавируса 25 жителей Тульской области. Так, 17 апреля из больниц Тулы и Новомосковска выписаны 18 человек — 16 туляков, по два жителя Новомосковска и Донского и по одному из Узловой, Богородицка, Суворова, Венева и Кимовска. Они прошли полный курс терапии и получили повторные отрицательные тесты на коронавирус.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 15:41 0
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