В каких районах Тульской области распространен коронавирус: карта на 17 апреля
Напомним, в регионе на данный момент зафиксировано 199 случаев коронавируса.
Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких городах и районах региона у жителей подтвержден COVID-19.
Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрировано 199 случаев коронавируса. Статистика такова:
- Алексинский район — 7,
- Донской — 8,
- Ефремовский район — 5,
- Заокский район — 13,
- Кимовский район — 6,
- Куркинский район — 2,
- Новомосковский район — 4,
- Богородицкий район — 5,
- Тепло-Огаревский район — 18,
- Суворов — 5,
- Узловский район — 7,
- Тула — 81,
- Ясногорск — 2,
- Щекинский район — 11,
- Киреевский район — 8,
- Венев — 8,
- Белевский район — 8,
- Каменский район — 1.
Как сообщает региональный оперативный штаб, на сегодняшний день вылечились от коронавируса 25 жителей Тульской области. Так, 17 апреля из больниц Тулы и Новомосковска выписаны 18 человек — 16 туляков, по два жителя Новомосковска и Донского и по одному из Узловой, Богородицка, Суворова, Венева и Кимовска. Они прошли полный курс терапии и получили повторные отрицательные тесты на коронавирус.
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