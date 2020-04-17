В каких районах Тульской области распространен коронавирус: карта на 17 апреля

Правительство Тульской области опубликовало актуальную информацию, в каких городах и районах региона у жителей подтвержден COVID-19.

Напомним, на сегодняшний день в области зарегистрировано 199 случаев коронавируса. Статистика такова:

Алексинский район — 7,

Донской — 8,

Ефремовский район — 5,

Заокский район — 13,

Кимовский район — 6,

Куркинский район — 2,

Новомосковский район — 4,

Богородицкий район — 5,

Тепло-Огаревский район — 18,

Суворов — 5,

Узловский район — 7,

Тула — 81,

Ясногорск — 2,

Щекинский район — 11,

Киреевский район — 8,

Венев — 8,

Белевский район — 8,

Каменский район — 1.

Как сообщает региональный оперативный штаб, на сегодняшний день вылечились от коронавируса 25 жителей Тульской области. Так, 17 апреля из больниц Тулы и Новомосковска выписаны 18 человек — 16 туляков, по два жителя Новомосковска и Донского и по одному из Узловой, Богородицка, Суворова, Венева и Кимовска. Они прошли полный курс терапии и получили повторные отрицательные тесты на коронавирус.