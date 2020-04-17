В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра
Об этом сообщили в МЧС.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа на территории Тульской области ожидается усиление западного ветра порывами до 12-17 м/с.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
При усилении ветра:
1. Машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112, 101.