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В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

В Тульской области объявлено метеопредупреждение из-за сильного ветра

Об этом сообщили в МЧС.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 апреля в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа на территории Тульской области ожидается усиление западного ветра порывами до 12-17 м/с.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При усилении ветра:

1. Машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112, 101.

 
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