В Центральной России в ближайшие дни потепления не предвидится

Фото из архива Myslo.

Кроме того, на предстоящих выходных ожидаются небольшие заморозки.

В ближайшие несколько дней в Центральной России потепления не будет. Такой неутешительный прогноз дали синоптики. Так, уже в предстоящие выходные на территории Тульской области ожидаются ночные заморозки — до -1°С. В дневные часы будет +7...+8°С.

Такая же погода ожидается и на следующей неделе. Как сообщают синоптики, возможны осадки в виде дождя.

Лишь со среды, 22 апреля, начнется небольшое потепление.