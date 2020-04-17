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В Центральной России в ближайшие дни потепления не предвидится
Фото из архива Myslo.

В Центральной России в ближайшие дни потепления не предвидится

Кроме того, на предстоящих выходных ожидаются небольшие заморозки.

В ближайшие несколько дней в Центральной России потепления не будет. Такой неутешительный прогноз дали синоптики. Так, уже в предстоящие выходные на территории Тульской области ожидаются ночные заморозки — до -1°С. В дневные часы будет +7...+8°С.

Такая же погода ожидается и на следующей неделе. Как сообщают синоптики, возможны осадки в виде дождя.

Лишь со среды, 22 апреля, начнется небольшое потепление.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:54 +5
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