В Туле мошенники обманом заставили пенсионерку установить счетчик за 329 тысяч рублей

В Туле 78-летняя женщина стала жертвой мошенничества. По предварительным данным, к ней домой пришли якобы работники энергосбытовой организации. Они заявили пенсионерке, что электросчетчик нуждается в срочной замене. При этом гости предложили оформить заказ на месте, убедив женщину в удобстве и выгоде неотложных работ, в отличие от обращения в офис и к диспетчеру.

Тулячка поверила во все сказанное, не стала советоваться ни с кем из знакомых.

«Работники» заменили электросчетчик в доме. При этом, по предварительным данным, они не имели соответствующего разрешения на данный вид работ от энергосбытовой компании.

Кроме того, сам прибор учета электроэнергии злоумышленники продали по явно завышенной стоимости. Общий ущерб потерпевшей составил свыше 329 тысяч рублей.

Позже, поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, при проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и местонахождение вероятных злоумышленников. Трое мужчин в возрасте от 30 до 32 лет, двое из которых ранее судимы, а также 20-летняя женщина признались в содеянном.

В полиции возбуждено уголовное дело по 159 УК РФ «Мошенничество». Все обстоятельства выясняются.