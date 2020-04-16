В Тульской областной больнице врач заболел коронавирусом: отделение закрыто на карантин

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Как стало известно Myslo, 14 апреля в отделении проктологии Тульской областной клинической больницы у одного из врачей выявили COVID-19. Мы запросили комментарий профильного министерства, и вот что ответил тульский минздрав:

– С 14 апреля отделение проктологии Тульской областной клинической больницы закрыто на карантин в связи с выявлением коронавирусной инфекции у одного из сотрудников. Мужчина госпитализирован, его состояние стабильное. Анализы, взятые у контактировавших с заболевшим сотрудников, отрицательные. Пациенты после взятия анализов выписаны домой на карантин. Жители с заболеваниями по профилю колопроктологии могут получить медицинскую помощь в отделении общей хирургии по месту жительства.