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В Тульской областной больнице врач заболел коронавирусом: отделение закрыто на карантин
Фото yandex.ru.

В Тульской областной больнице врач заболел коронавирусом: отделение закрыто на карантин

Речь идет об отделении проктологии.

Как стало известно Myslo, 14 апреля в отделении проктологии Тульской областной клинической больницы у одного из врачей выявили COVID-19. Мы запросили комментарий профильного министерства, и вот что ответил тульский минздрав:

– С 14 апреля отделение проктологии Тульской областной клинической больницы закрыто на карантин в связи с выявлением коронавирусной инфекции у одного из сотрудников. Мужчина госпитализирован, его состояние стабильное. Анализы, взятые у контактировавших с заболевшим сотрудников, отрицательные. Пациенты после взятия анализов выписаны домой на карантин.  Жители с заболеваниями по профилю колопроктологии могут получить  медицинскую помощь в отделении общей хирургии по месту жительства.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Королева
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