Коронавирус в Тульской области: в регионе растет количество тяжелых случаев

На кислородной поддержке на сегодняшний день – 10 человек.

Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин рассказал, что в регионе ухудшается обстановка, связанная с распространением коронавируса. Напомним, на сегодняшний день зафиксировано 174 случая COVID-19.

– Еще семь человек фактически находятся на территории нашего региона, но попали в статистику других субъектов. Они получают лечение у нас. Кроме того, ухудшается ситуация, связанная с состоянием больных. Увеличивается количество тяжелых случаев. Всего на кислородной поддержке находятся 10 человек, — отметил Валерий Шерин.

По словам председателя правительства, это пациенты разной возрастной категории — среди них есть и пожилые, и жители 1983 г. р.

– Очевидно, что необходимо принятие дополнительных ограничительных мер, связанных с разрывом социальных контактов, — подчеркнул Валерий Шерин.

Он обратил внимание, что на прошлой неделе в восьми муниципалитетах не было зафиксировано случаев коронавируса. Сейчас их осталось шесть.

– Тенденции такие, как и на территории многих других субъектов нашей страны, – увеличивается количество очагов вспышек. Стараемся их оперативно локализовать.