новости
новости
Регистрация
Коронавирус в Тульской области: в регионе растет количество тяжелых случаев

Коронавирус в Тульской области: в регионе растет количество тяжелых случаев

На кислородной поддержке на сегодняшний день – 10 человек.

Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин рассказал, что в регионе ухудшается обстановка, связанная с распространением коронавируса. Напомним, на сегодняшний день зафиксировано 174 случая COVID-19.

– Еще семь человек фактически находятся на территории нашего региона, но попали в статистику других субъектов. Они получают лечение у нас. Кроме того, ухудшается ситуация, связанная с состоянием больных. Увеличивается количество тяжелых случаев. Всего на кислородной поддержке находятся 10 человек, — отметил Валерий Шерин.

По словам председателя правительства, это пациенты разной возрастной категории — среди них есть и пожилые, и жители 1983 г. р.

– Очевидно, что необходимо принятие дополнительных ограничительных мер, связанных с разрывом социальных контактов, — подчеркнул Валерий Шерин.

Он обратил внимание, что на прошлой неделе в восьми муниципалитетах не было зафиксировано случаев коронавируса. Сейчас их осталось шесть.

– Тенденции такие, как и на территории многих других субъектов нашей страны, – увеличивается количество очагов вспышек. Стараемся их оперативно локализовать.

Сюжет: Коронавирус
Валерий Шерин о низкой самодисциплине туляков: «Возникло ложное представление, что у нас ситуация стабилизировалась»
Жизнь Тулы и области
Валерий Шерин о низкой самодисциплине туляков: «Возникло ложное представление, что у нас ситуация стабилизировалась»
сегодня, в 13:37, 24 974 4
На трассах в Тульской области выставят посты для контроля за въезжающими в регион
Жизнь Тулы и области
На трассах в Тульской области выставят посты для контроля за въезжающими в регион
сегодня, в 13:02, 19 1972 -2
Председатель правительства Тульской области: о причине закрытия строительных магазинов и запрете доставки
Жизнь Тулы и области
Председатель правительства Тульской области: о причине закрытия строительных магазинов и запрете доставки
сегодня, в 12:20, 40 3912 -1
В Тульской областной больнице врач заболел коронавирусом: отделение закрыто на карантин
Жизнь Тулы и области
В Тульской областной больнице врач заболел коронавирусом: отделение закрыто на карантин
сегодня, в 11:51, 27 9766 3
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:54 +3
Другие статьи по темам
Люди
Валерий Шерин
Место
Тула
Прочее
брифингкоронавируссостояние больных

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Председатель правительства Тульской области: о причине закрытия строительных магазинов и запрете доставки
Председатель правительства Тульской области: о причине закрытия строительных магазинов и запрете доставки
В Тульской областной больнице врач заболел коронавирусом: отделение закрыто на карантин
В Тульской областной больнице врач заболел коронавирусом: отделение закрыто на карантин
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.